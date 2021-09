Pomodori gialli o arancioni, uve e frutti antichi ormai dimenticati ma da riscoprire, frutti insoliti e tropicali. Frutta e verdura insieme a piante e fiori con orti belli da guardate e giardini buoni da mangiare a Murabilia, che nell’edizione dei venti anni ci porta alla scoperta di frutti e piante come in un mondo affascinante e misterioso da riconquistare. La mostra mercato del giardinaggio, organizzata da Lucca Crea e Comune, sulle Mura di Lucca chiude domani (5 settembre) nell’anno del tema Biodiversità nell’orto e nel frutteto.

160 gli espositori da tutta Italia e ben 10 dall’estero (Francia, Germania, Slovenia e Bulgaria), 8 mostre tematiche e la possibilità di visitare con lo stesso biglietto anche l’Orto Botanico (biglietto on line qui) e la novità del braccialetto che permette di entrare e uscire dalla mostra mercato nel corso della stessa giornata.

Fra le rarità proposte ci sono i limoni variegati, gli alberi e le piante selezionate per attirare le farfalle in giardino, ma anche l’albero del miele, una pianta che secerne una sostanza zuccherina, in grado di alimentare le api durante le giornate autunnali e poi il fiore della curcuma, la spezia utilizzate nei paesi asiatici, buona in cucina, ma anche bella come fiore. Ma ogni stand presenta varietà originali, come i crisantemi da mangiare, o curiosità insolito come le passiflore (il frutto della passione) con i fiori di mille colori e dimensioni.

Fra gli incontri più importanti di domenica la presentazione del libro Il pomodoro e la sua grande famiglia di Mariarosa Castelletti e Maurizio Lunardon, Index Seminum, 2021. Presenta Consuelo Messeri e Angelo Lippi, Adipa Baluardo La Libertà (alle 10); Le parole dei fiori, segreti e significati delle piante del paese del Sol Levante a cura di Paolo Linetti, iconografo e direttore del Museo d’arte orientale Mazzocchi di Brescia, presenta Alex Mesini (Baluardo San Regolo alle 10). Alle 11 la presentazione del libro Paesaggi della Terra di Mezzo. La natura nelle opere di J.R.R. Tolkien di Roberto Arduini, (ed Eterea, 2021). Incontro con l’autore e la curatrice del volume Cecilia Barella con l’introduzione di Emanuele Vietina direttore di Lucca Comics & Games e la presentazione di Giovanni Russo (Baluardo San Regolo) che accompagneranno alla scoperta della natura nel mondo fantastico.

Alle 12,45 Tra Fiori e Fumetti a cura di Giovanni Russo, saggista, esperto di cinema d’animazione, giornalista e organizzatore di eventi, presenta Igor Mario Medved (Baluardo San Regolo). Alle 17 lo chef Claudio Menconi (medaglia d’oro nella coppa del mondo di cucina categoria Decorazione e intaglio) che insegnerà a trasformare frutta e verdura in spettacolari decorazioni per la tavola con il suo libro Decorazioni per quattro stagioni. Quando la frutta e la verdura si vestono a festa a seguire lo showcooking a seguire (Baluardo San Regolo).