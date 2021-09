Massarosa, presentata la lista del Partito Democratico

Presentata questa mattina la lista del Partito Democratico di Massarosa in sostegno alla candidata Simona Barsotti. Otto uomini e otto donne, sei dei quali non iscritti ai dem. Non in lista Damasco Rosi, già assessore e consigliere comunale, che, in caso di vittoria, potrebbe comunque far parte della giunta Barsotti.

La lista

Paolo Benassini (19/7/1948, Massarosa), Francesca Bianchini (29/8/1990, Viareggio), Riccardo Brocchini (30/9/1957, Massarosa), Andrea Chiantelli (1/12/1972, Viareggio), Ilaria Da Prato (8/8/1992 Pietrasanta), Adolfo Del Soldato (23/6/1968, Viareggio), Massimo Farioli (7/8/1964, Viareggio), Elisabetta Giusti (14/9/1969, Viareggio), Federico Lucania (672/1998, Pietrasanta), Agnese Marchetti (13/2/1986, Barga), Teresa Marraccini (12/10/1980, Pietrasanta), Maria Nardini detta Maria Vittoria (24/12/1961 a Viareggio), Alberta Puccetti (18/1/1972 a Viareggio), Alessandro Rossi (11/1/1986 a Viareggio), Ilaria Sebastiani (29/7/1994 a Lucca), Luca Tinagli (24/5/1982 a Pietrasanta).