È stato presentato ieri (3 settembre) il nuovo anno educativo del nido d’infanzia comunale di Villa Basilica, Le Coccinelle: il sindaco Elisa Anelli ha accompagnato i genitori degli iscritti nella visita alla struttura per conoscere gli educatori e il personale ausiliario della scuola.

“Siamo molto orgogliosi del nido d’infanzia comunale – commenta il sindaco Elisa Anelli –, perché è un progetto che coltiviamo da tempo e a cui teniamo particolarmente. Le domande presentate per il nuovo anno educativo sono state molte e ci sono arrivate anche dai comuni limitrofi. Questo ci dà la conferma che il livello qualitativo del nostro nido è alto e sono in molti a sceglierlo, anche se non residenti nel nostro territorio.”

Il nido d’infanzia comunale di Villa Basilica risale al 2007, quando l’allora sindaco Giordano Ballini, aderì al progetto regionale Primavera per l’apertura di strutture didattiche rivolte ai bambini di 2 e 3 anni. Nel 2009 Le Coccinelle è diventato nido d’infanzia comunale e, anno dopo anno, ha confermato la piena riuscita del progetto dell’amministrazione Ballini.

“Nel 2007 abbiamo fatto una scommessa – aggiunge il vicesindaco Giordano Ballini – e oggi possiamo dire di averla vinta. Al tempo, la scelta di aprire un nido d’infanzia comunale era in controtendenza, perché si preferivano strutture private. In realtà, la nostra si è rivelata un’intuizione premiante, che ha portato un gran beneficio a tutti i residenti e i lavoratori del territorio e nella quale, ancora oggi, investiamo risorse. Grazie all’ultimo avanzo di amministrazione, infatti, abbiamo destinato 50mila euro per l’anno educativo 2021/2022 per implementare il servizio.”

Oltre alla visita alla struttura, gli educatori hanno mostrato ai genitori un video che riassume l’esperienza degli anni scorsi, in cui sono stati presentati tutti i progetti didattici realizzati e illustrati gli obiettivi che la scuola vuole raggiungere attraverso la frequenza: il più importante tra tutti è lo sviluppo dell’autonomia del bambino nella quotidianità, fin dai primi anni di vita e fin dalle prime interazioni con i compagni.