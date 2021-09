Fare spazio alla reciprocità, prima giornata di eventi a San Cerbone

Parte Fare spazio alla reciprocità, la prima convention di Spazio Spadoni al convento di San Cerbone a Lucca o in streaming accedendo dal sito www.spaziospadoni.org, o online sulla piattaforma Zoom.

Si comincia domattina (6 settembre) alle 10 con l’incontro presieduto dalla professoressa Beatrice Cerrino, docente della scuola di economia civile e coordinatrice del settore scuole, che insieme alla professoressa Rossana Andreotti, counselor e docente della scuola di economia civile tratteranno il tema delle dimensioni civili ed economiche della vocazione.

Ad introdurre l’attesissimo evento pomeridiano delle 15 ci sarà il direttore del quotidiano Avvenire Marco Tarquinio, che insieme all’economista e accademico italiano Stefano Zamagni, comincerà ad affrontare il tema portante di questa convention, e cioè quello della reciprocità nelle dinamiche di cooperazione, nell’economia e nella società civile.

In contemporanea sempre dalle 15 un altro importante incontro dal titolo Le dimensioni civili ed economiche della vocazione parlerà, con la professoressa Rossana Andreotti delle sfide della governance nelle comunità religiose.

Dalle 19 alle 20 durante lo Spazio Libro, interverrà suor Ines Carlone, sorella della congregazione Figlie di Maria missionarie.

E per concludere la prima ricca giornata di eventi, ci sarà l’incontro Storia e carisma delle Misericordie: un cammino di reciprocità con il confratello della Misericordia di Borgo San Lorenzo e rappresentante della Consulta diocesana dei movimenti ecclesiastici Umberto Banchi, e il parroco della comunità parrocchiale Santa Gemma e Ccrrettore della Misericordia di Santa Gemma, Damiano Pacini.

C’è ancora qualche posto libero per poter partecipare in presenza al convento di San Cerbone (via della Fornace, 1512). La partecipazione alla convention è gratuita ed è obbligatoria la prenotazione.

Per info, aggiornamenti, iscrizioni e manifestazioni di interesse scrivere a segreteria@spaziospadoni.org – 327.4532134 – www.spaziospadoni.org