San Martino in Freddana ricorda l’eccidio nazifascista

L’associazione culturale Alce di San Martino in Freddana, in collaborazione con il Comune di Pescaglia e la sezione locale dell’Istituto storico lucchese, organizza per mercoledì (8 settembre) alle 21 una rappresentazione storica dal titolo La guerra in Valfreddana – Per non dimenticare (cronache 1943-1944) a ingresso libero nel piazzale della chiesa.

Sarà raccontato l’eccidio di alcuni ignari passanti a opera delle truppe maziste e di altri episodi legati alla Resistenza nel pescaglino, con particolare riferimento al contributo dato dalla popolazione locale ai combattenti per la libertà.