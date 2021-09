Bigongiari appoggerebbe Coluccini al ballottaggio. Pd Massarosa: “Esterrefatti ma non sorpresi”

“Siamo rimasti esterrefatti, ma non sorpresi, dall’annuncio di Carlo Bigongiari che al ballottaggio, nel caso accada, appoggerà Coluccini ‘senza condizioni'”. Così il gruppo del Pd di Massarosa a poche settimane dalla riaperture delle urne elettorali. “Parole preoccupanti – dicono – che preannunciano che la coalizione di Bigongiari sarebbe perfettamente disponibile a proseguire le drammatiche scelte politiche di due anni che i massarosesi non dimenticheranno. Perché Coluccini su questo è chiaro e non dà nessun segnale di ripensamento”.

“Queste gravi affermazioni, come detto, però non sorprendono – prosegue il Pd – se solo si considera che con Bigongiari corrono forze politiche, assessori e consiglieri che fino all’ultimo minuto e anche oltre hanno sostenuto le più drammatiche e forsennate decisioni di Coluccini senza fiatare. Queste affermazioni servono almeno a fare chiarezza: da un lato – conclude il gruppo – l’intransigenza del nostro principale avversario che tira diritto come ha sempre fatto; dall’altro il tentativo maldestro di chi l’ha sempre sostenuto, e adesso se ne vergogna, di mascherare una storia che vorrebbero nascondere, ma non possono”.