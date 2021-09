Bigongiari: “Fare futuro significa ridare la parola ai cittadini”

“Fare futuro significa ridare la parola ai cittadini, analizzare con loro le criticità del comune e avviare iniziative condivise per dare dignità alla macchina amministrativa. Significa studiare progetti da portare avanti, insieme, per un vero sviluppo di Massarosa”. È il candidato civico di centrodestra Carlo Bigongiari a spiegare il significato dello slogan scelto per la campagna elettorale per il ruolo di sindaco di Massarosa: Fare Futuro.

“Fare futuro per noi significa – aggiunge Bigongiari – attivare sinergie con le realtà vicine, per trovare progetti condivisi da portare a termine. Fare futuro significa riprendere il confronto trasparente e leale con tutte le categorie economiche del territorio, per trovare progetti condivisi con i quali andare ad intercettare finanziamenti e fondi extracomunali. Fare futuro vuol dire riallacciare i rapporti con il mondo del volontariato, che è una risorsa importantissima per Massarosa e trovare con loro idee condivise che portino benessere e sviluppo al territorio”.

“Abbiamo scelto uno slogan chiaro – spiega ancora Carlo Bigongiari – che per noi significa impegnarci in prima persona per risollevare Massarosa, dal punto di vista sociale, economico, occupazionale. Per noi fare futuro vuol dire avere una visione: ci sarà da lavorare da subito alle piccole cose, ma in prospettiva dobbiamo decidere, amministrazione e cittadini, verso quale Massarosa vogliamo tendere. Per noi fare futuro significa inserire Massarosa in un contesto più ampio, versiliese e poi toscano, per quanto riguarda le attività produttive, il sistema turistico e ricettivo, senza dimenticare i grandi temi legati all’ambiente. Per noi fare futuro significa sederci ad un tavolo, confrontarci con tutti, arrivare ad una sintesi e poi andare dritti all’obiettivo”.