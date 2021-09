Contributo affitto, a Viareggio il nuovo bando straordinario da 300mila euro

Un contributo straordinario per il sostegno al pagamento del canone di locazione. Sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito del Comune di Viareggio un nuovo bando straordinario per far fronte alle difficoltà conseguenti all’emergenza da Covid-19.

“Si tratta di una misura prevista all’interno del Por-Fse 2014/2020, il Fondo sociale europeo, – dichiara l’assessore al welfare del Comune di Viareggio Federica Maineri – approvato con decreto dirigenziale della Regione Toscana 20130 del 9 dicembre e recepito dall’amministrazione comunale per intervenire nelle situazioni di disagio in cui si trovano purtroppo numerose famiglie in questo periodo di estrema difficoltà economica”.

Il bando straordinario prevede un contributo ad integrazione dei canoni di locazione in riferimento all’annualità 2021, ed è rivolto a chi è titolare di un contratto di locazione (non di natura transitoria) in un immobile situato nel Comune di Viareggio e con residenza nello stesso alloggio. Per partecipare è richiesto un valore Ise (Indicatore della situazione economica) inferiore a 28770,41 euro e un valore Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a 16500mila euro.

“Come amministrazione comunale – continua l’assessore Maineri – siamo sempre attenti a quelli che sono i bisogni dei nostri cittadini e le necessità cui devono far fronte, soprattutto in un momento difficile come questo che stiamo affrontando ormai da un anno e mezzo. Questo bando straordinario, che prevede più di 300mila euro di risorse, per il contributo all’affitto è una prima forma di sostegno in questo ambito”.

Il bando straordinario rimarrà aperto per 30 giorni dalla data di pubblicazione, sarà possibile presentare domanda compilando il modulo allegato e seguendo le modalità indicate all’interno del bando stesso. Scaduti i termini di partecipazione, sarà pubblicata una graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi al contributo con la possibilità di presentare opposizione nei successivi 10 giorni, a cui seguirà la pubblicazione della graduatoria definitiva.

“Speriamo così – conclude l’assessore Maineri – di poter dare un aiuto a quanti si trovano a dover pagare l’affitto a fronte di una situazione lavorativa del nucleo familiare che probabilmente è cambiata a seguito del Covid-19″.

Il bando sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Viareggio e sulla pagina dell’ufficio casa, con la possibilità di scaricare tutta la modulistica collegata.

Per informazioni è a disposizione l’Ufficio casa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 ai seguenti numeri telefonici: 0584/966808 – 0584.966847 – 0584.966846 – 0584.966738, oppure è possibile contattare/scrivere sul canale Skype Ufficio Casa Comune di Viareggio.