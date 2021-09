Ha ventuno anni e si è avvicinato al mondo della Misericordia come, prima di lui, hanno fatto in molti, grazie al servizio civile. Manuel Fati, di Borgo a Mozzano, svolge il suo compito dal mese di aprile ed è, inoltre, un volontario molto attivo tra quelli più giovani.

Per lui è arrivata una bella, ed impegnativa, gratificazione al proprio impegno con la nomina a capogruppo del gruppo giovanile della Misericordia borghigiana. Nel suo compito di rilancio del gruppo è affiancato da altri giovani: Arianna Cassataro, Nicolò Castiglioni, Valentina Serra e Matteo Silvestri, oltreché di tutti i giovani che intendano portare il loro contributo alle iniziative ed alle varie attività.

Foto 2 di 2



Manuel è nato il 6 aprile del 2000, ha frequentato l’istituto Iti Fermi a Lucca, dove si è diplomato in meccanica energetica. Ha iniziato a fare volontariato alla Misericordia nell’aprile scorso, in concomitanza dell’inizio del servizio civile. “Posso dire di essere contento di rappresentare i giovani della Misericordia; mi impegnerò al massimo insieme ai miei collaboratori per far crescere il gruppo e divertirsi tutti assieme”, le sue prime parole dopo la nomina ricevuta.