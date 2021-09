Civica Massarosa: “Bigongiari in confusione, non c’è differenza fra lui e Barsotti”

“Bigongiari è in confusione”. Diretta e schietta la risposta di Civica Massarosa, la lista dell’ex sindaco Alberto Coluccini, nuovamente candidato alla carica di primo cittadino, al suo sfidante portato avanti da Lega e Forza Italia.

“Nel 2019 tutto il centrodestra si era riunito sotto il nome di Coluccini, portando a casa una vittoria storica per il nostro Comune – raccontano gli esponenti – L’amministrazione Coluccini aveva dato inizio ad un progetto quinquennale di risanamento di un Comune sfasciato, che si è però interrotto prima del previsto a causa di alcuni consiglieri voltagabbana. Erano soltanto mele marce? Non ne siamo così sicuri, visto che i loro partiti adesso ci negano l’appoggio.”.

“La verità è che tra Barsotti e Bigongiari non vi è alcuna differenza”, questo il messaggio della ‘lista rosa’ di Coluccini, che sottolinea quanto siano importanti le prossime elezioni comunali per tagliare definitivamente col passato. “Sono stati – dice la lista – entrambi assessori e rappresentano la vecchia politica locale, che ha amministrato il Comune nei 20 anni precedenti al 2019, portandolo allo sfascio. Nonostante il dissesto e la pandemia, due ostacoli non da poco, il vero cambiamento c’è stato e ci potrà essere soltanto con Coluccini”.

“Il 3 e 4 ottobre verranno meno i colori politici – conclude Civica -. Il voto deciderà se Massarosa andrà avanti o tornerà indietro, se si proietterà verso il futuro o si aggrapperà nuovamente al passato. È un’occasione che i cittadini non devono perdere”.