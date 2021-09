Alla Chiesa di S. Cristoforo la mostra di Pier Toffoletti

Sabato (25 settembre) alla Chiesa di San Cristoforo a Lucca sarà aperta al pubblico Stars and Frames, mostra personale di Pier Toffoletti, curata da Riccardo Ferrucci, realizzata in occasione del Lucca Film Festival ed Europa Cinema edizione 2021, in calendario dal 1 al 10 ottobre, organizzata e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (aperta fino al 22 ottobre 2021).

Patrocinata dal Comune di Lucca e dalla Regione Toscana, con il sostegno di Societe Generale, l’esposizione rientra nella ricca proposta degli eventi collaterali della kermesse lucchese dedicata alla settima arte. Accompagnata da una prestigiosa iniziativa editoriale, che vede, tra gli altri, anche un contributo dello storico dell’arte Alessandro Romanini, Stars and Frames sarà costituita da oltre venti tele, tutte di grandi dimensioni, suddivise in due sezioni: la prima dedicata ai volti delle celebrità del grande schermo, la seconda ai frames, ovvero ai “fermi immagine” estrapolati da pellicole indimenticabili. Il visitatore potrà catapultarsi in un ideale Red Carpets e passeggiare al fianco delle grandi Stars di Hollywood e non solo.

Di origine friulana, Toffoletti è oggi un artista maturo e affermato. Nel suo lavoro utilizza le tecniche più varie: dalla fotografia all’affresco, dal disegno al video ma la pittura è l’espressione a lui più congeniale. “La sua opera – come scrive Riccardo Ferrucci – è una ricerca del bello che diventa necessità vitale, mai facile compiacimento e le sue donne sono volti e corpi che sembrano provenire dal passato, da lontano, da un luogo esoterico che ci appartiene e commuove.”

La mostra sarà inaugurata il 25 settembre 2021 alla presenza della autorità, degli organizzatori del Lucca Film Festival che, in collaborazione con Casa d’Arte San Lorenzo, sono i promotori dell’evento. Si segnala inoltre la collaborazione con il C.R.A. (Centro Raccolta Arte di San Miniato) e il supporto di FuoriLuogo.

L’ingresso è gratuito ed è consentito previa esibizione di certificato verde nel rispetto delle normative anti-Covid.

Pier Toffoletti nasce nel 1957 in provincia di Udine. La sua passione per la pittura è molto precoce. Nel 1976 consegue il diploma di “maestro in arte applicata nel ramo di grafica pubblicitaria e fotografia presso il Liceo artistico di Udine. Nel 1979 apre uno studio pubblicitario operando come creativo in campagne pubblicitarie e come regista di spots televisivi e video clip. Collabora con emittenti televisive nazionali e locali realizzando diversi cortometraggi in cartoni animati e video clip. Fino al 1995 Toffoletti dipinge nei ritagli di tempo, alternando questa sua passione a quella della speleologia. Tra il ’92 ed il ’95, una serie di viaggi nel centro e sud America, segnano l’inizio di un importante cambiamento che lo porta ad impegnarsi a tempo pieno nella pittura. Da allora il suo percorso artistico ha visto una continua escalation di successi, di consensi di critica e di pubblico. Ha partecipato a numerose mostre collettive e personali, tra cui: nel 2007, a Verona al Palazzo della Gran Guardia; nel 2008 al Museo Correr di Venezia nella sala della Biblioteca Marciana, al Palazzo Senato a Milano e ad Open Xi al Lido di Venezia; nel 2011 ha esposto alla 54a Biennale di Venezia con anche una personale al Palazzo Molino Stucky; nel 2012 ha esposto ad Art Basel Miami; nel 2013, presso la Casa Museo Spazio Tadini a Milano; nel 2015, a Palazzo dei Giureconsulti circuito Milano Expo; nel 2016, presso Red Dot Miami nel circuito Art Basel; nel 2017, nella Chiesa di San Domenico a San Miniato, Pisa; nel 2018, al Municipio di Stoccarda; nel 2019, al Pan, Palazzo delle Arti di Napoli; nel 2020, nella Chiesa di S. Maria della Spina, a Pisa; nel 2021 espone alla 17esima biennale di architettura a Venezia, all’interno del progetto Senza terra- Pomerio, personale in Portogallo presso il Centrum Sete Sois Sete Luas.

Numerose anche le sue partecipazioni ad importanti fiere internazionali d’arte, tra cui Madrid e New York, nonché a Yokohama, Las Vegas, Philadelphia, Innsbruck, Strasburgo e sue opere si trovano presso Enti pubblici e collezionisti privati in Austria, Belgio, Croazia, Germania, Giappone, Francia, Lussemburgo, Olanda, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ucraina, Stati Uniti d’America.