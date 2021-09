‘I linguaggi della musica’ a Porcari con il duo Sanna-Gènot

Un excursus nella grande musica classica dal Settecento al Novecento, con il violoncello di Giulio Sanna e il pianoforte di Massimiliano Gènot, in un’esecuzione sulle note di tre degli artisti più rappresentativi di queste epoche: Beethoven, Mendelssohn, Ravel.

È il concerto I linguaggi della musica, che si terrà questa domenica (12 settembre) alle 17,30 nell’auditorium Vincenzo da Massa Carrara a Porcari, organizzato dall’associazione di promozione musicale Animando, che prosegue così la collaborazione con l’amministrazione comunale porcarese.

Protagonisti di questo appuntamento due artisti italiani di calibro internazionale, Giulio Sanna al violoncello e Massimiliano Gènot al pianoforte, che si esibiranno insieme sul palco con tre sonate di Beethoven, Mendelssohn e Ravel.

Si parte con la Sonata per pianoforte e violoncello opera 102 n.2 di Beethoven (Allegro con brio; Adagio con molto sentimento d’ affetto; Allegro), il vertice della produzione per questi strumenti del compositore. Il programma prosegue con la Sonata in re maggiore per pianoforte e violoncello op.58 di Mendelssohn (Allegro assai vivace; Allegretto scherzando; Adagio; Molto Allegro e Vivace) in cui emerge tutto il virtuosismo dell’autore. In conclusione, la Sonata postuma di Ravel (1897), in un arrangiamento per violoncello e pianoforte: si tratta di un’opera giovanile, ancora tutta all’interno alla tradizione cameristica francese.

“Con questo concerto – commenta il presidente di Animando, Paolo Citti – proseguiamo nella scelta di proporre brani noti e meno noti della grande tradizione classica europea. In questa occasione si tratta di una carrellata lunga tre secoli attraverso grandi maestri che perfettamente rappresentano le differenti epoche. Una proposta esaltata dalla bravura e dalla sensibilità degli artisti con cui collaboriamo e resa possibile dall’ospitalità dell’amministrazione comunale di Porcari che ha sposato le finalità della nostra associazione”.

Gli eventi di Porcari sono realizzati con la partecipazione di giovani studenti del progetto orchestra Cavanis con componenti della Filarmonica Alfredo Catalani e della Catalani Young Band.

Per partecipare alla serata all’auditorium Da Massa Carrara è possibile prenotarsi scrivendo a segreteria@animandolucca.it (dando nominativo e numero cellulare). Obbligatori la mascherina e il possesso del green pass per tutti. Ingresso libero offerto da Animando e dal Comune di Porcari.