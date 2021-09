Lavoratori Texprint e Gkn alla Casa del Popolo di Verciano

Appuntamento da non perdere promosso da Potere al Popolo Lucca e dal Collettivo di iniziativa popolare di San Concordio domani (10 settembre) alle 18 alla Casa del Popolo di Verciano per incontrare e sostenere i lavoratori e le lavoratrici della Texprint di Prato e della Gkn di Campi Bisenzio.

Un’occasione importante per unire le due vertenze toscane più significative degli ultimi mesi e conoscerle da vicino qui a Lucca. I lavoratori daranno aggiornamenti sugli ultimi sviluppi delle loro lotte e rilanceranno la grande manifestazione in programma per sabato (18 settembre) a Firenze.

Ai loro interventi seguirà un dibattito aperto e al termine dell’incontro l’invito è a fermarsi all’apericena di autofinanziamento e di sostegno alle casse di resistenza dei lavoratori Texprint e Gkn.