Lazzarini: “Spostate il sottopassaggio e salvate il tiglio”

Il sottovia alla stazione? “Si salvi piuttosto il tiglio”. La pensa così Giorgio Angelo Lazzarini, che prosegue: “Lo potrebbero fare un po’ più in là il sottopassaggio? No, deve passare di lì, proprio di lì. E’ una questione di fermezza. E lo stupendo tiglio, quasi un emblema della città, se ne deve andare. Poco importa se l’esperta incaricata dal Comune disse nella seduta della commissione consiliare che il florido albero si può consolidare”.

“E tutto questo perché? – chiede Lazzarini – Perché si vuole dare l’idea dell’uomo forte, deciso, impavido… ma purtroppo ci sono dieci anni alle sue spalle in cui questo atteggiamento ha prodotto ben poco. Si pensi alla Manifattura nord e peggio ancora alla Manifattura sud. Un anno e mezzo di mancato ascolto dei comitati e s’è visto il risultato, con una perdita di tempo: questa è l’efficienza del tirare a dritto senza dialogo. Allora mi chiedo: ma non è forse che il vero uomo forte è quello che ascolta i cittadini? Non è che il vero uomo forte è quello che vara opere pubbliche utili confrontandosi con gli abitanti che vivono lì, proprio lì? Non è che l’ascolto e il dialogo sono un modo più veloce ed efficiente per addivenire rapidamente a opere pubbliche utili per la città nel rispetto del verde pubblico? Alla figura dello sceriffo non crede più nessuno ormai. Dunque penso che chi abbia intenzione di candidarsi (chiunque) debba riflettere su questi modi vecchi e consunti di proporsi, pensando alla modernità e al futuro condiviso non a parole e slogan. Il processo partecipativo è il metodo più efficiente. Salvate il Tiglio, spostate il sottopassaggio”.

Ma i problemi sembrano non essere solo questi: “Senza ripensamenti – scrive Lazzarini – viene costruito ciò che appare sempre di più come un mega distributore di benzina a San Concordio, ignorando che lì c’era un rudere storico da valorizzare: il vecchio Porto della formica”.

“Ogni giorno c’è una sua foto sui giornali – si legge – una volta assume 106 persone, un’altra volta asfalta le strade, un’altra ancora preme sulla Soprintendenza per qualcosa, impavidamente annuncia l’abbattimento di undici alberi e undici alberi vengono abbattuti senza tentennamenti (con tanti ciocchi che poi si scoprono sanissimi). Senza contare le rotonde e le piste ciclabili improbabili – conclude – con centinaia di alberi storici abbattuti in questi anni (a cui per altro ha dato avvio un altro assessore-uomo forte, poi dimissionato da un uomo ancora più forte…)”.