Rapito dall’Isis e rilasciato dopo 6 mesi: padre Jacques Mourad a Lucca

Quinto appuntamento in programma domani (10 settembre) della prima convention di Spazio Spadoni, e non mancheranno momenti importanti a cui è possibile partecipare direttamente al Convento di San Cerbone a Lucca, o in streaming accedendo dal sito www.spaziospadoni.org , o online sulla piattaforma Zoom.

Giornata significativa grazie all’attesissima partecipazione di Padre Jacques Mourad, monaco e sacerdote siro-cattolico della comunità di Mar Musa El-Habashi in Siria, originario di Aleppo, rapito dall’Isis nel maggio del 2015 e rilasciato nell’ottobre dello stesso anno che, insieme a Gian Maria Piccinelli, docente di diritto musulmano all’Università della Campania, Salah Chfouka, membro fondatore del centro per il dialogo interreligioso di Agliati, consulente del centro culturale islamico di Pescia e membro della federazione delle comunità islamiche della Toscana, accompagnati da padre Vincenzo Molinaro, padre generale dell’ordine dei Chierici Regolari della Madre di Dio e presidente della EsseGiElle Cooperazione Internazionale Onlus, si confronteranno sul tema della reciprocità tra Cristianesimo e Islam in Italia, Nigeria, Siria e Marocco, il tutto moderato da Paolo Boncristiano.

In contemporanea Lorena Mariani, direttrice dell’area infermieristico-assistenziale Rsa del convento di S. Francesco della Misericordia di Borgo a Mozzano e esperta della cura delle persone in età senile, modererà l’incontro: Reciprocità nella cura tenuto da Francesco Branchetti, infermiere coordinatore in medicina all’ospedale San Jacopo di Pistoia e docente del corso di infermieristica all’Università di Firenze, Gianluca Favero, presidente associazione Spazio Etico e Daniela Belliti, ricercatrice di filosofia politica e sociale all’Università Bicocca di Milano.

Il pomeriggio vede protagonista Sergio Mura, studioso di storia medievale e religiosa che modererà l’incontro Confraternite: otto secoli di reciprocità con Gian Paolo Vigo, studioso del mondo delle Confraternite, Marina Gazzini, professoressa di storia medievale all’Università di Milano e membro della redazione di Reti Medievali, Konrad Eisenbichler, professore di studi rinascimentali e Don Javier Fresno. Successivamente lo stesso Mura guiderà la visita del convento di San Cerbone affiancata alla presentazione del libro: Il convento di San Cerbone.

A seguire, Padre Bernardo Gianni, Abate di San Miniato a Monte e predicatore degli esercizi spirituali a Papa Francesco nel 2019, ci donerà la sua testimonianza sul tema La reciprocità di Dio: donare Misericordia in un continuo dialogo intimo.

Qquesta penultima giornata si concluderà continuando a raccontare del importante progetto Hicsum: risposta vincente alla reciprocità grazie a due Governatori delle Misericordie: Aldo Intaschi, governatore della Misericordia di Camaiore e Lido, coordinatore delle Misericordie della Versilia, vice direttore Caritas Diocesana di Lucca per la zona di Viareggio e della Versilia e funzionario del Comune di Lucca, responsabile housing sociale e marginalità, e Mauro Giannotti, governatore della Misericordia di Castelnuovo Garfagnana e responsabile Aib, Protezione Civile, patrimonio e sicurezza dell’Unione dei Comuni Garfagnana.