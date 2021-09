Viareggio e Torre del Lago festeggiano i 77 anni dalla Liberazione

Ricorre quest’anno il 77esimo anniversario della liberazione di Viareggio e di Torre del Lago. L’amministrazione comunale di concerto con Anpi Viareggio e l’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea di Lucca, ha predisposto alcune iniziative per commemorare la ricorrenza.

I momenti istituzionali sono due con la deposizione di altrettante corone di fiori: il primo appuntamento è previsto per domani (10 settembre), alle 18 alla chiesa di San Giuseppe a Torre del Lago con corona al bassorilievo di Serafino Beconi. Secondo appuntamento il 16 settembre, alle 9 per la deposizione di fiori sulla tomba di Manfredo Bertini, Medaglia d’oro al Valor Militare, in ricordo di tutti i partigiani caduti, e alle 10 al monumento della Resistenza e della Pace in Largo Risorgimento.

Sempre il 16 settembre, alle 15, verranno trasmesso on line sui canali social del Comune di Viareggio, nell’ambito della rassegna #BibliotecaFuoriDiSè, Chittò e Didala: le parole dell’amore.

A seguire, alle 17 nel giardino del Palazzo delle Muse, si terrà la presentazione del saggio La filosofia civile di Mario Casagrande. Dalla Normale alla scuola democratica (Ets Pisa, 2021), di Stefano Bucciarelli. Coordina l’incontro Riccardo Roni: sarà presente l’autore.

Infine il 25 settembre alle 17, sempre nel giardino del palazzo delle Muse, l’appuntamento a cura dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea, dal titolo Forno 13 giugno 1944. La battaglia, la strage, il ricordo dei fratelli Menesini.