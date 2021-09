Primarie di Capannori e Lunata, torna il servizio ‘Piedibus’

Torna anche per l’anno scolastico 2021-2022 il servizio gratuito Piedibus promosso dall’amministrazione comunale di Capannori di cui potranno usufruire in totale 40 alunni delle scuole primarie di Capannori e di Lunata (20 per ciascuna scuola). Il servizio prenderà il via venerdì 15 ottobre e le iscrizioni si apriranno mercoledì 15 settembre. Il ‘Piedibus’ è un servizio importate che consente alle famiglie di utilizzare meno l’auto per accompagnare i figli a scuola dando la sicurezza che i bambini arrivino a destinazione seguendo un percorso sicuro e in compagnia dei loro amici e di adulti. Gli scolari che formano il “Piedibus” procedono in fila indiana tenendo una corda che costituisce la “colonna vertebrale” dell’autobus “umano” e ogni “corsa” del servizio è assistita da alcuni volontari. Gli zaini vengono trasportati da un apposito carrello.

Il servizio, gestito da Club quale servizio collaterale a quello del trasporto scolastico, che si avvarrà di accompagnatori delle associazioni di volontariato Auser e Anteas, partirà con ritrovo in piazza Aldo Moro (Lato distretto Asl) per la scuola primaria di Capannori, e ritrovo in piazza Aldo Moro (Lato Farmacia Comunale Capannori Centro) per la primaria di Lunata. Per la primaria di Capannori la partenza è fissata alle ore 7.55 con partenza dalla scuola per il ritorno alle 16,30 e arrivo alla sede di partenza. Per la primaria di Lunata la partenza è prevista alle 7,55 con partenza dalla scuola per il ritorno alle 13 e arrivo alla sede di partenza (il martedì, giorno di tempo prolungato, la partenza della scuola è prevista alle 16,15).

“Il Piedibus è un servizio importante per vari aspetti: promuove la mobilità sostenibile, diffonde nuovi stili di vita e consente ai bambini di fare movimento fisico, di socializzare con i compagni di scuola e, allo stesso tempo, di imparare ‘abilità’ pedonali- afferma l’assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti-. Inoltre, dà ai genitori la possibilità di utilizzare meno l’auto per accompagnare i propri figli a scuola con la conseguente diminuzione di concentrazione di mezzi vicino agli istituti scolastici e un aumento della sicurezza negli orari di entrata e di uscita delle lezioni. Dando la possibilità di affidare i figli in mani sicure in anticipo rispetto all’orario di inizio delle lezioni consente inoltre alle famiglie di conciliare meglio i tempi di vita e di lavoro”.