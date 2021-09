Seravezza, Alessandrini presenta la lista: “Esperienza e gioventù per guidare il paese”

Esperienza e gioventù per guidare la città di Seravezza. La lista civica di Lorenzo Alessandrini si presenterà alle prossime elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. L’età media dei sedici candidati è 45 anni.

“Soffia – si spiega in una nota – il vento dell’entusiasmo sul ritorno di Lorenzo Alessandrini alla guida della città. L’immagine simbolo della città oggi è tutta nella sporca pavimentazione della Piazza Pertini a Querceta dove si è tenuta la presentazione, la prima delle due (l’altra è in agenda domenica 12 settembre alle 18.30 in piazza Carducci a Seravezza, lasciata in completo stato di abbandono”.

“Quando siamo arrivati qui – confessa Alessandrini – abbiamo anche pensato di rimandare la presentazione o di spostarla ma non è che altrove avremo trovato di meglio”. Uno ad uno, Adamo Bernardi, a Vanessa Bertonelli, Elisabetta Boccoli, Marinella D’Addio, Alessandra Graziani, Anna Rosa Iob, Laura Lencioni, Ezio Marcucci, Valentina Mozzoni, Tessa Nardini, Marco Pellegrini, Stefano Pellegrini, Michele Silicani, Giacomo Tarchi, Lorenzo Verona e Sebastiano Verona, si sono presentati pubblicamente ai cittadini spiegando e raccontando la scelta che li ha portati ad aderire al progetto di Alessandrini. Per tutti Lorenzo “è un leader, il sindaco della gente tra la gente”.

“La qualità della lista che mi sostiene mi convince ogni giorno di più che è valsa la pena rimettersi in gioco. In questa squadra ci sono tanti potenziali sindaco. Siamo qui per migliorare la qualità della vostra vita, la sicurezza della vostra famiglia, della vostra casa e della vostra salute. Ci proponiamo di fare quello che non hanno fatto gli altri. Tutto quello che non è stato promesso o mantenuto ci dobbiamo prendere l’impegno di portarlo in fondo. Oggi Seravezza è molto lontana dai comuni limitrofi dal punto di vista del decoro e quella qualità della vita. Mi impegno ad essere il Loré di sempre. Questa squadra farà molto bene perché ama la città”.

Nel frattempo proseguono anche gli appuntamenti nelle frazioni: Lorenzo Alessandrini sarà lunedì 13 (alle 21) in Piazza Carducci a Seravezza, martedì 14 (ore 18.30) nella piazza del paese a Corvaia e mercoledì 15 (alle 21) al Marzocchino. Insieme ad Alessandrini i suoi candidati consiglieri che si avvicenderanno al suo fianco.

Consulta il programma e conosci tutti candidati sul sito www.lorenzoalessandrinisindaco.it Per aderire o prendere contatto con il comitato è possibile rivolgersi ad una delle sedi elettorali presenti sul territorio a Seravezza in via Aurelia, 1197, a Ripa in via De Gasperi, 651 e via Fusco 39, scrivere a info@lorenzoalessandrinisindaco.it oppure contattare il 349 310 9434 (Monaco).