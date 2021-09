Sui passi di Puccini, c’è ancora tempo per prenotarsi al concerto

C’è ancora tempo per prenotarsi al concerto dei maestri Cantini e Passalia organizzato dall’associazione musicale Sui passi di Puccini per domani (12 settembre), alle 18, nella Chiesa di San Macario in Piano. Un programma dalla grande particolarità quello che li vedrà impegnati nell’esecuzione della Sinfonia 9 op.125 in re minore di Beethoven, per due pianoforti. Si tratta di un’opera grandiosa, la cui monumentalità verrà esaltata proprio dalla bellezza della trascrizione che Franz Liszt ne ha fatto per due pianoforti.

I posti sono ancora disponibili prenotandosi al numero WhatsApp 329 3676132 oppure al link (clicca qui).

Si ricorda che per partecipare all’evento è obbligatorio il green pass. Il concerto è organizzato con il sostegno della gelateria L’Angolo Ghiotto, la corsetteria Comparini, il negozio di abbigliamento ed intimo Mimosa ed il ristorante La Cecca, oltre che con il supporto de I Gelati di Piero, l’Ottica…sì ed il Ristorante-Circolo Il Barbagianni. Per maggiori informazioni e curiosità in anteprima, visitare la pagina Facebook dell’associazione musicale Sui passi di Puccini.