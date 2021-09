Villa Basilica, parte il servizio di pre-scuola alla materna e elementare

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, parte il servizio di pre scuola nelle scuole materna ed elementare di Villa Basilica.

A partire dal 15 settembre, i genitori potranno portare i propri figli a scuola un’ora prima dell’inizio delle lezioni.

“Abbiamo voluto riproporre il servizio di pre scuola anche per questo anno scolastico – spiega il sindaco Elisa Anelli – perché lo riteniamo veramente utile come supporto alle famiglie. In questo modo vogliamo dare la possibilità ai genitori degli studenti delle nostre scuole di poter gestire il proprio lavoro e i figli in maniera serena. Con orgoglio, voglio sottolineare che abbiamo sempre avuto una risposta molto positiva in termini di apprezzamento del servizio, grazie anche alla professionalità del personale incaricato che si occupa dell’accoglienza degli studenti e degli educatori che si dedicano ai bambini della scuola materna. Voglio ringraziare la dirigente scolastica delle scuole di Villa Basilica, che ha permesso l’attivazione di un servizio così importante, nel pieno rispetto della normativa anti Covid”.