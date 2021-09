Coluccini: “I maggiolini al Carnevale: un evento da ripetere”

Si ripete come ormai da anni l’evento del Maggiolinista, l’azienda di Francesco Gelli specializzata in riparazione e ripristino di mezzi d’epoca Volkswagen, vera eccellenza del territorio comunale massarosese. Il candidato sindaco Alberto Coluccini sottolinea come eventi di questo genere, aventi risonanza nazionale, “siano la vera arma per promuovere il territorio, esportandone le caratteristiche e sviluppandone ancor di più la vena turistica”.

“Un appuntamento e un’occasione di ritrovo per gli amatori delle quattro ruote che, da tutta Italia, hanno avuto la possibilità di scoprire la nostra Massarosa per qualche giorno: dal classico giro delle nostre colline alla visita del lago di Massaciuccoli – racconta il sindaco Alberto Coluccini -. Anche quest’anno sono state promosse anche le nostre eccellenze enogastronomiche, grazie al programma che prevedeva la degustazione di vino ed olio alla Tenuta Mariani e il pranzo da Nara”.

L’evento, che si svolge da due anni sotto il patrocinio del comune di Massarosa per volontà dell’assessore al commercio e turismo Michela Dell’Innocenti, ha potuto approfittare dell’imminente inizio del Carnevale di Viareggio per andare in visita alla Cittadella ad ammirare i giganti di cartapesta, pronti per sfilare lungo i Viali a Mare.

“Un’opportunità nata dall’accordo tra l’amministrazione Coluccini e la Fondazione Carnevale – racconta l’assessore Dell’Innocenti -, con cui Massarosa apre le proprie porte per farsi conoscere attraverso le eccellenze e realtà culturali che da sempre la contraddistinguono. Condividere il nostro territorio e le sue peculiarità è il passo fondamentale per portare turismo, sviluppo e crescita sul nostro Comune”.