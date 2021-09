Altopascio, installato il nuovo varco in piazza Torre

È stato installato il varco in piazza Torre ad Altopascio per regolamentare gli accessi nella zona del traffico limitato del centro storico da parte dei non autorizzati. Non cambia niente, sostanzialmente, rispetto al passato: l’unica modifica è la posizione del varco. Fino a prima della chiusura di Porta dei Vettori, che è stata poi impalcata per ragioni di sicurezza, il varco si trovava in via San Rocco. Adesso, non essendo più consentito l’accesso da Porta dei Vettori, l’occhio elettronico è stato spostato in piazza Torre.

I cittadini residenti e domiciliati e le attività commerciali che si trovano all’interno della Ztl hanno tempo fino a giovedì 30 settembre per richiedere l’autorizzazione all’accesso.

Per richiedere il permesso è necessario presentare, oltre alla domanda, anche la carta di circolazione del veicolo interessato e, eventualmente, tutta la documentazione attestante la relazione tra il cittadino e il mezzo. Tutta la documentazione può essere inviata all’indirizzo poliziamunicipale@comune.altopascio.lu.it o consegnata direttamente al comando della polizia municipale, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13.

Resta valida per tutti, anche non residenti, la fascia oraria dedicata alle operazioni di carico e scarico: dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 17.

Da ora in avanti, quindi, l’accesso al centro storico sarà consentito solo da piazza della Torre, escluso il giovedì mattina – giorno di mercato -, che sarà possibile transitare da Porta dei Mariani.