Asili nido, per accompagnare i bambini all’interno servirà il green pass

Nuove norme per accompagnare i bambini all’asilo nido dopo il nuovo decreto pubblicato sabato scorso (11 settembre).

Per i genitori che accompagnano soltanto il bambino fino all’ingresso non è necessario il green pass e valgono le normali precauzioni da utilizzare negli ambienti aperti.

Per i genitori che, per vari motivi, in particolare per l’ambientamento, avranno l’esigenza di entrare o di permanere nella struttura, sia all’aperto che al chiuso, secondo la normativa vigente, sarà richiesto: l’utilizzo di mascherina Ffp2, rispetto delle distanze di sicurezza di almeno un metro, mostrare al personale di accoglienza il green pass o l’esenzione da tale obbligo, rispetto delle prassi igieniche in vigore.