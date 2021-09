Torna Beneficiarte, visita guidata fra premi e un aiuto agli animali in difficoltà

Paganini non ripete, ma Beneficiarte sì.

Domenica (19 settembre) alle 17 torna la visita guidata per chi ha il cuore grande. Dopo il grande successo del 2020, che ha permesso di raccogliere una bella cifra, tanto da coprire buona parte dell’operazione di un gatto randagio malato di tumore, il 2021 non vuole essere da meno.

Il progetto Beneficiarte nasce l’anno scorso dall’idea della guida turistica e membro del consiglio di Lucca Info&Guide, Giada Paolini, che ha cercato un modo nuovo, diverso dalle solite cene di autofinanziamento, per raccogliere fondi per le realtà che si occupano di aiutare animali in difficoltà: un modo che fondesse arte e beneficenza, in quanto metà del ricavato viene devoluto ad un’associazione che salva animali. L’associazione scelta quest’anno è Una zampa per Capannori di Tiziana de Luca, che si occupa di sterilizzare, curare e far adottare gatti randagi e/o in difficoltà.

L’evento di quest’anno ha trovato adesioni anche fuori da Lucca, infatti sarà patrocinato sia dall’associazione di guide abilitate Lucca Info&Guide, che dall’associazione Nati Liberi Versilia Odv, che spesso aiuta e collabora con Una zampa per Capannori.

Cosa si fa nel concreto? Una passeggiata di un’oretta e mezzo alla scoperta della paper art, andando ad ammirare le straordinarie opere outdoor di Lucca Biennale Cartasia, che dai primi di luglio abbelliscono il luoghi principali di Lucca. Ogni scultura ha una storia diversa e bellissima alle spalle, sarà compito della guida trasportare i presenti nel mondo di desiderio e paura, tema che lega tutte le opere di carta.

Il tour dura un’ora e mezzo abbondante e alla fine del giro avrà luogo un’estrazione premi, messi in palio da alcuni commercianti di Lucca, sempre presenti e disponibili, che anche quest’anno non si sono risparmiati per dare una mano alla causa. Nella sezione golosa dei premi troviamo la panineria Nanda’s e la pizzeria Vegrano, unite dal gusto vegan delle loro deliziose pietanze; la cioccolateria Cavalsani, che produce cioccolato per tutti i gusti e palati, e la gastronomia-ristorante Gino Frutta&Bistrot, istituzione a Lucca da oltre cinquant’anni.

Una piacevole sorpresa è stata fatta anche dalla direzione di Lucca Biennale Cartasia che, saputo del progetto, ha deciso di aderire mettendo in palio due biglietti per la mostra indoor presso il museo del Fumetto.

I premi però non riguardano solo le buone forchette, ma anche l’arte, infatti anche quest’anno il primo premio è offerto dalla gioielleria Vibrisse, che per l’occasione ha scelto una sua creazione a tema.

Il ritrovo è domenica (19 settembre) alle 17 in piazza Cittadella. Prenotazione obbligatoria via Whatsapp al 339.6496884. Email giada.dadatour@gmail.com.