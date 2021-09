Troppi incidenti su via Sottomonte: allo studio un autovelox e una rotonda davanti Irma

Messa in sicurezza di un lungo tratto di via Sottomonte, la strada provinciale 26 che da Guamo conduce al Compitese. Un obiettivo perseguito dalla Provincia di Lucca e dal Comune di Capannori, che lavoreranno insieme per migliorare i punti ritenuti più pericolosi della via e all’altezza di alcuni incroci dov’è emersa, negli ultimi tempi, un’alta incidentalità soprattutto per il superamento dei limiti di velocità.

Le due amministrazioni procederanno con alcuni interventi a breve termine e, parallelamente, con progetti di opere pubbliche più radicali a lungo termine. È quanto emerso dal sopralluogo che si è svolto questa mattina (13 settembre) sulla via di Sottomonte all’altezza della pizzeria Irma e della scuola elementare di Guamo.

Un incontro a cui hanno preso parte il presidente della Provincia e sindaco di Capannori Luca Menesini con il dirigente del settore viabilità di Palazzo Ducale Pierluigi Saletti, l’assessore comunale Davide Del Carlo con il dirigente dei lavori pubblici Nico Tellini, la consigliera comunale Claudia Berti e alcuni residenti della zona.

Abitanti che hanno espresso le loro preoccupazioni sui parametri di sicurezza del rettilineo di circa 500 metri tra la Cooperativa agricola di Guamo e la pizzeria Irma. Proprio l’incrocio accanto alla pizzeria e alla scuola elementare è uno dei punti oggetto di studio e di ipotesi progettuali per evitare che l’immissione da via di Ponte Strada sulla provinciale sia fonte di pericolo per auto, mezzi pesanti, veicoli a due ruote e anche pedoni.

L’ipotesi più accreditata, sulla quale lavoreranno i rispettivi uffici tecnici di Provincia e Comune, è la realizzazione di una rotonda proprio in sostituzione di questo incrocio per canalizzare il traffico e costringere i veicoli a rallentare sulla scorta di quanto è già stato fatto alcuni anni fa davanti all’Agenzia delle Entrate di Guamo. In questo contesto sarà affrontata anche la questione dello spostamento del basamento (da tempo ormai senza croce) che si trova lato strada davanti all’incrocio, di comune accordo con le prescrizioni della Sovrintendenza.

“La via di Sottomonte è tra le provinciali più trafficate della Piana – commenta il presidente Menesini – e la realizzazione di una rotonda al posto di questo incrocio sembra la soluzione più congeniale, soprattutto se rientra in un progetto più generale di messa in sicurezza viaria, ma anche di riqualificazione urbana della zona con la creazione di marciapiedi, percorsi pedonali protetti, nuova illuminazione, eccetera. Nel frattempo valuteremo anche altre ipotesi progettuali più a breve termine e l’eventuale installazione di un autovelox nella zona come richiesto da alcuni residenti. Il percorso è avviato e quando avremo la bozza di progetto per le possibili soluzioni approfondiremo il tema con i cittadini della zona”.

L’esigenza di innalzare il livello di sicurezza di alcuni tratti della via di Sottomonte è stata sottolineata anche dai consiglieri provinciali di opposizione Ilaria Benigni e Matteo Scannerini i quali, incontrandosi con Menesini e l’assessore comunale Del Carlo, hanno chiesto al presidente e al Comune di Capannori un impegno per una più complessiva messa in sicurezza della strada provinciale considerata la presenza di varie abitazioni, attività commerciali, industriali, scuole e alcuni uffici. Le questioni sollevate saranno presto affrontate sia a livello politico sia a livello tecnico nella rispettive commissioni dei lavori pubblici sia a Palazzo Ducale sia al Comune di Capannori.