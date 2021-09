Transenne del carnevale che “ostruiscono i marciapiedi e presentano insidie”. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia di Viareggio, Marco Dondolini, su richiesta di alcuni cittadini, ha effettuato un sopralluogo alle transenne già collocate sulle traverse a mare in vista del primo corso mascherato di sabato (18 settembre).

“Un carnevale che quest’anno è molto particolare – evidenzia Dondolini – visto che si svolge in una stagione sempre turisticamente appetibile e con flussi di passaggio consistenti visti gli hotel del lungomare ancora aperti, così come le case vacanza. Per questo è ancora più sconcertante che le transenne impediscano il passaggio ai pedoni, occludendo i marciapiedi: ho visto anziani, donne con passeggini, ospiti con trolley e perfino persone in carrozzina costrette a fare il giro largo immettendosi sulla carreggiata. Era sufficiente sistemare una cerniera per garantire l’apertura del passo nei giorni in cui non c’è il corso mascherato”.

Foto 3 di 3





Dondoloni punta il dito anche sulle condizioni delle transenne e su paletti in ferro che sono stati piantati nell’asfalto per picchettare le barriere in legno: “I cancelli in legno sono rotti, sciupati, scarabocchiati e poco decorosi – conclude il consigliere – era sufficiente coinvolgere i nostri artigiani della cartapesta per renderli più belli, come biglietto promozionale per la prossima edizione, visto che ci sono ancora tanti turisti in giro. E mi meraviglio dei paletti malamente ancorati con filo di ferro per sostenere i cancelli. Un pericolo non da poco per chi passa e per le tubature sottostanti”.