Prima campanella al Pertini e al Fermi per l’assessore regionale Stefano Baccelli

In occasione della prima campanella, domani (15 settembre) l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli sarà alla fermata del bus davanti all’istituto Pertini di Lucca e parteciperà alla cerimonia dell’alzabandiera all’istituto Fermi, sempre a Lucca.



“Domani è un giorno importante – commenta Baccelli – non è il solito primo giorno di scuola, ma è qualcosa di più: è la ripartenza della parte più importante del paese rappresentata dai nostri ragazzi che grazie ai vaccini e alla gestione della pandemia saranno di nuovo in classe. Per questo è fondamentale che possano viaggiare in sicurezza ed è per questo che in Toscana ci saranno 211 autobus aggiuntivi che saranno utilizzati negli orari di entrata e uscita”.