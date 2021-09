Emergency Lucca, alle Parole d’oro la passeggiata in ricordo di Gino Strada

Domenica (19 settembre) alle Parole D’oro si terrà la passeggiata in ricordo di Gino Strada organizzata dal gruppo Emergency di Lucca.

All’iniziativa sarà presente la guida ambientale escursionistica Susanna Selici che guiderà i partecipanti per un percorso semplice di circa 9 chilometri. Il ritrovo è fissato alle 15 al tempietto di San Concordio con iscrizione a offerta libera. Per evitare assembramenti potranno partecipare solo un massimo di 30 persone. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 3462105986 o 3480546823.