Gli Amici del XX settembre ricordano l’anniversario della breccia di Porta Pia

Come avviene da alcuni anni a questa parte lunedì (20 settembre) alle 11 alcuni amici si ritroveranno insieme per deporre una corona al monumento dedicato ai caduti nelle patrie battaglie, in piazza XX settembre.

Sarà così ricordato il 151esimo anniversario dell’evento che restituì Roma all’Italia e pose termine al potere temporale del papato. In tale occasione, Marcella Matelli, Roberto Pizzi e Luciano Luciani terranno brevi allocuzioni sul significato di quella vicenda e ricorderanno la famosa egittologa Edda Bresciani, sempre sensibile al significato di tale data, venuta a mancare proprio un anno fa.

L’iniziativa è promossa dagli Amici del XX settembre, dal coordinamento toscano per la promozione dei valori risorgimentali, dal coordinamento lucchese della stessa associazione, da Ferruccio, coordinamento nazionale delle associazioni risorgimentali.

La cerimonia si terrà all’aperto e nel rispetto della normativa atta a preservare dai pericoli della epidemia di Covid-19.