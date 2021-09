Passa da Marginone il tour casa per casa della candidata per il bis Sara d’Ambrosio

Prosegue il tour casa per casa della sindaca di Altopascio Sara d’Ambrosio.

Domani (16 settembre) la prima cittadina e candidata per il secondo mandato sarà a Marginone. Continuano dunque gli incontri con la cittadinanza per raccogliere suggerimenti e consigli. A partire dalle 16, la sindaca sarà a Ponte alla Ciliegia, Bozzo alla Rena, via dei Riccomi, via Lungo Fosso di Montecarlo, Località Cantini e Ribocco ingresso Cantini.

Inoltre, come tutti i giovedì mattina, sarà possibile confrontarsi con la sindaca durante il mercato di Altopascio, al gazebo situato in zona piazza Tripoli, dalle 9 alle 12,30.