Proseguono i lavori in centro a Capannori: al via la riqualificazione di via Don Aldo Mei

Sono iniziati i lavori per la riqualificazione di via Don Aldo Mei, strada di collegamento tra piazza Aldo Moro e il centro di Capannori. L’intervento rientra tra i progetti finanziati con i fondi dei Progetti di innovazione urbana per la riqualificazione della mobilità, dell’illuminazione e degli arredi urbani nel centro della frazione capoluogo, che complessivamente ammontano a 4447486 euro.

I lavori in via Don Aldo Mei prevedono in particolare, la sistemazione e il miglioramento della pista ciclopedonale e dei marciapiedi che saranno pavimentati in calcestruzzo architettonico con ‘effetto lavato’, in modo da uniformare il linguaggio architettonico con quanto già realizzato nella piazza Aldo Moro. Per rendere questa strada centrale più bella, decorosa e funzionale saranno anche messe a dimora nuove alberature e installati nuovi arredi urbani.

“La riqualificazione di via Don Aldo Mei è un altro importante tassello della riqualificazione complessiva del centro di Capannori che stiamo realizzando con i fondi Piu e che cambieranno il volto della frazione capoluogo rendendola più bella e vivibile per i cittadini – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo-. Tutti gli interventi previsti sono infatti finalizzati a dare un nuovo assetto alla zona centrale di Capannori toccando vari ambiti, tra cui mobilità dolce, nuova illuminazione, arredo urbano, verde pubblico e sport con la realizzazione della cittadella dello sport e incideranno in maniera concreta sulla qualità della vita e la socializzazione della comunità”.

Attualmente sono in corso interventi in via Carlo Piaggia nel tratto che va dalla Chiesa fino alla scuola primaria per la realizzazione di una nuova pavimentazione con sanpietrini che andrà a sostituire l’asfalto, l’allargamento dei marciapiedi che saranno portati al livello stradale, la costruzione di una pista ciclopedonale e di nuovi spazi di sosta. Già realizzati i lavori nel tratto tra via Domenico Chelini e il museo Athena dove è stato realizzato un marciapiede e dove sarà installata una nuova illuminazione a led e riasfaltata la strada; in via Ghello, che è stata allargata e dove è stata realizzata una pista ciclopedonale; all’incrocio tra via Domenico Chelini, via del Casalino, via Carlo Piaggia e via Ghello per la messa in sicurezza dell’incrocio che ha visto lo spostamento del semaforo e la realizzazione di un’isola spartitraffico per la sicurezza dei pedoni ed è prevista l’installazione di illuminazione a led e nuova asfaltatura.

Inoltre sono già stati realizzati un marciapiede e una pista ciclopedonale nel tratto che va dalla caserma dei Carabinieri fino al parcheggio di via del Popolo che successivamente sarà asfaltato e dotato di illuminazione a led. Terminati anche i lavori all’interno del parcheggio di via del Popolo con la realizzazione di percorsi pedonali di collegamento con il parco pubblico e un marciapiede e una pista ciclabile sul lato nord della chiesa lungo via Romana est. Infine, a breve sarà completata la riqualificazione del parco pubblico di Capannori.