Stiava, le donne democratiche a sostegno di Simona Barsotti

Donne democratiche per il futuro della Versilia: è questo il titolo dell’ appuntamento volto a sostenere la candidatura a sindaca di Massarosa da parte di Simona Barsotti, ex assessora, consigliera comunale e aderente alla Conferenza delle donne democratiche della Versilia.

Per l’occasione interverrà la portavoce regionale della donne democratiche del Pd Tania Cintelli, che ripercorrerà il lavoro svolto negli ultimi due anni dalla Conferenza toscana, particolarmente attiva in ambito nazionale, e farà il punto sui tanti progetti ancora da attuare per quanto riguarda le politiche al femminile.

Nel corso dell’incontro, presieduto dalla portavoce della Conferenza donne democratiche della Versilia Chiara Sacchetti, è previsto poi l’intervento della stessa candidata sindaca, seguito da una breve presentazione della lista del Pd di Massarosa da parte delle candidate e dei candidati al consiglio comunale.

L’appuntamento è fissato per domani (16 settembre) e si terrà a Stiava, nella cornice di Villa Gori. In caso di maltempo verrà utilizzata la sala al chiuso, nel pieno rispetto delle normative anti covid.