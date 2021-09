Due giorni di cultura e incontri per l’anteprima di Ex Festival, una nuova rassegna letteraria con una tematica molto particolare e uno sviluppo interessante. Ex Festival cerca di coinvolgere il pubblico in un viaggio che ha il suo incipit nella lettura di libri, in modo che, grazie al loro aiuto si possa capire che genere di “Ex” siamo e prendere coscienza su dove veniamo, cosa eravamo, dove stiamo andando e cosa siamo diventati dopo due anni di pandemia.

Il Comune di Lucca, la biblioteca Civica Agorà e la casa editrice Minimum Fax media presentano Anteprima Ex Festival, il festival letterario che si terrà a Lucca il 24 e il 25 settembre negli spazi dell’Agorà e dell’auditorium san Romano.

Quella di quest’anno sarà solo un piccolo assaggio del vero festival e l’organizzazione sta già lavorando ad un programma più strutturato per la prima edizione del 2022. Ma l’obiettivo è quello di instaurate con le scuole e gli operatori culturali locali un rapporto continuativo durante tutto l’anno, dove la condivisione della conoscenza, la formazione sui mestieri della cultura e sulla progettazione culturale attuata attraverso il coinvolgimento delle realtà locali, alimenti un cantiere permanente. Durante queste due prime giornate di anteprima sarà presentata alla città la squadra, alcune unità di misura di evento dal vivo e le linee di un progetto 2022 che coinvolgerà tante altre realtà culturali nazionali e internazionali.

Foto 3 di 7













Alla presentazione di questa mattina (16 settembre) che si è tenuta all’auditorium della biblioteca Agorà, erano presenti: l’assessore alla cultura Stefano Ragghianti, l’assessora alla formazione Ilaria Vietina, il presidente del Consiglio comunale Francesco Battistini, l’attore Marco Brinzi, ideatore del festival e Daniele Di Gennaro, editore di MinimumFax.

“Mi auguro che questa anteprima di Ex festival diventi un’edizione ‘zero’ di un appuntamento che diventerà importante per nel futuro della città – dice l’assessore Stefano Ragghianti -. L’iniziativa presentata mette insieme due punti fondamentali che sono: un alto livello di confronto sulle idee, importante per dibattito culturale della città e la presenza di ospiti di alto livello e spessore. Ringrazio il personale dell’Agorà, che sta facendo un lavoro molto importante per questo luogo culturale”.

“Anche a me preme ringraziare l’Agorà e tutto lo staff che ha lavorato alla proposta – dice l’attore Marco Brinzi -. L’idea nasce da un incontro che ho avuto insieme al mio editore Daniele Di Gennaro, tra di noi oltre al rapporto di lavoro, ci lega una profonda amicizia. L’idea è stata subito quella di proporre nella nostra città degli incontri letterari per tornare fuori, per rincontrarsi in una sorta di rito condiviso, dove a guidarci alla scoperta della trasformazione come collettività siano le parole, le storie racchiuse e dischiuse dei libri. Scelgo volutamente la parola ‘rito’, come termine, perché i riti stanno sempre più scomparendo nella nostra società. Il rito impone un incontro vivo, una cerimonia condivisa e collettiva, un ascolto magico che sono certo avverrà con le testimonianze dei nostri scrittori ospiti”.



“Lucca per Minimum fax si è rivelata una sfida stimolante – aggiunge l’editore Di Gennaro – per lo scambio di idee e attenzioni avute con le persone e per la sua assoluta bellezza. Tutto questo accade proprio nel momento in cui ripartire significa ripensare i processi, le abitudini e il senso delle nostre giornate dopo un biennio indimenticabile per la portata del fenomeno pandemico. Capire quindi quanto questa esperienza ha inciso nella nostra mente, nella nostra idea di tempo, passato e presente e in un inevitabilmente evoluto concetto di futuro. Ragionare insieme sulla letteratura e le altre arti ci aiuterà a capire da quale fase veniamo, che ‘ex’ siamo e dove ci stiamo dirigendo”.

“Grazie alla collaborazione avuta con Marco Brinzi in tutti questi anni, lo scambio di idee e anche di vedute comuni, siamo qui oggi a presentare questa splendida iniziativa culturale – dichiara l’assessora Ilaria Vietina -. Abbiamo già avviato un’interlocuzione con le scuole, che si sono dimostrate interessate ad un percorso di evoluzione del linguaggio. Una proposta innovativa e molto interessante da presentare in modalità presenza e a distanza”

Anche il presidente del Consiglio comunale Francesco Battistini interviene per sostenere l’iniziativa e l’idea presentata da Marco Brinzi: “Ho la massima fiducia in Marco, lo conosco da molti anni ed è un amico, che si è sempre battuto per rendere vivo e attuale lo spirito culturale della nostra città. Anche con questo festival ha dimostrato che è ancora viva la passione verso l’arte e la cultura, che l’ha sempre contraddistinto”.

Clicca qui per scaricare il programma di Anteprima Ex Festival.