‘Qui. Festival del possibile’, al via l’evento su economia circolare e sostenibilità

“Quali sono le buone pratiche che ognuno che le aziende possono portare avanti per promuovere un’economia circolare e sostenibile?” ruoterà attorno a questa domanda l’incontro – a cura di Associazione Talea – di domani (17 settembre) alle 21.15 dal titolo Economia circolare e sostenibile- Industrial e no profit Cases.

Una domanda quanto mai attuale sia nell’ambito del profit che del no-profit. All’incontro parteciperanno Riccardo Balducci, Sofidel energy and environment director, che illustrerà le politiche di sostenibilità ambientale adottate dal Gruppo, l’impresa sociale Terra di Tutti Srl che porterà la ua testimonianza di industria circolare e sostenibile, e la Cooperativa sociale Nanina, nata a supporto delle esperienza di economia collaborativa e civile della diocesi di Lucca e cresciuta fino a comprendere diversi progetti per la promozione del riciclo fra cui anche Daccapo Sistema di Riuso solidale. Introdurrà e modererà lincontro il professor Alessandro Capocchi, ordinario di economia aziendale all’università Milano Bicocca; presenterà la serata il presidente dell’Associazione Talea, Giacomo Gregori.

In occasione dell’incontro interverranno Franco Fanucchi, assessore all’ambiente e vice sindaco del Comune di Porcari, e l’assessora con delega attività produttive, sviluppo economico, politiche europee e programmazione strategica del Comune d Lucca, Chiara Martini.

L’ingresso all’incontro è gratuito ma è necessaria la prenotazione sulla pagina di Qui. Festival del possibile all’interno del sito Eventbrite.it . Per partecipare è necessario il Green Pass.

