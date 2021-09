Il Comitato rionale Santa Caterina di Marlia organizza, a partire da domenica (19 settembre) nella struttura del mercato marliese in via Paolinelli, una serie di iniziative che vanno dal riscoprire le abitudini dello scambio di ciò che non si usa più ad una vera e propria rassegna teatrale.

Ecco il programma completo degli eventi che si terranno in questo fine mese di settembre.

Domenica 19 settembre: Riusami e scambiami – alla riscoperta di tradizioni e usanze e del riciclo e risparmio. Esposizione di vendita e scambio tra privati cittadini, di ogni genere di cose di casa non più utilizzate e ogni oggetto di artigianato tradizionale e personale. Dalle 9 alle 19.

Dal 20 al 26 settembre la cinque giorni della Rassegna teatrale: Sere di fine estate in collaborazione con il Comune di Capannori, con orario a partire dalle 21,15.

Lunedì 20 settembre: Teatro Giovani in collaborazione con il laboratorio teatrale Art & Danza Arabesque.

Martedì 21 settembre: Grazia e i perditempo con Ammesso e non concesso.

Venerdì 24 settembre: Compagnia teatrale un prato con Lucciolina.

Sabato 25 settembre: Compagnia de’ sonati con Vita di campagna … elettorale.

Domenica 26 settembre: I Gatti randagi con Si fa pe’ ride.

Le varie compagnie teatrali porteranno in scena spettacoli dove ognuno nelle sue diverse caratteristiche, ma tutti brillanti e divertenti. Gli eventi si terranno in ottemperanza del rispetto normative Covid.

Per ulteriori informazioni contattare telefonicamente il Comitato Rionale Santa Caterina di Marlia: 331 2554816, 333 8741820, 347 6511244 o per e-mail: info@rionesantacaterina.com.