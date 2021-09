Viareggio, la denuncia Fdi: “Stallo disabili eliminato e mai ripristinato”

Stallo disabili eliminato e mai ripristinato in via Coppino a Viareggio. A raccontare la storia di Riccardo Lapasin Zorzit sono gli esponenti di Fratelli d’Italia.

“Sei mesi fa Riccardo, 59 anni, si è accorto che lo stallo disabili in via Coppino in cui era solito parcheggiare l’auto era stato eliminato – raccontano il consigliere comunale Marco Dondolini e la responsabile provinciale del dipartimento disabili per Fdi Chiara Benedusi -. Un esercizio commerciale ha infatti presentato richiesta per realizzarvi una resede esterna per l’attesa dei clienti in un momento in cui i protocolli covid impongono un accesso contingentato. Tutto regolare: peccato che quello stallo ad oggi non sia stato ancora recuperato”.

“Da primavera – riassumono Dondolini e Benedusi – quel posto è stato cancellato, in una strada dove già sono pochi i parcheggi handicap. Averlo tolto senza prima averne previsto un altro ci pare davvero senza senso. Abbiamo già scritto il 31 agosto al responsabile viabilità del comando di polizia municipale di Viareggio, Nicola D’Adamo, che ci ha semplicemente confermato la legittimità della richiesta di occupazione del parcheggio da parte dell’attività. L’esito è stato ancor più paradossale: a settembre è stata rifatta la segnaletica orizzontale in via Coppino e quello stallo è ancora stato ignorato. Quanto dovranno attendere ancora le persone con limitata mobilità? Possibile avere così scarsa sensibilità al problema?”.

“E’ vero che un disabile munito di regolare tesserino può lasciare l’auto in sosta anche nei parcheggi blu – aggiunge Riccardo Lapasin Zorzit – ma questo è impossibile per un soggetto costretto in carrozzina perché non c’è lo spazio sufficiente per aprire la bauliera e prenderla. Continuo a non capire la logica con cui si è agito: è come togliere a me le stampelle con la promessa di farmele nuove e poi lasciarmi sei mesi senza”.