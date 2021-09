A Forte dei Marmi fa tappa il Cupra Padel Tour: ecco come iscriversi

Performance, emozione e divertimento per il primo Cupra Padel Tour. Un torneo itinerante lungo tutto lo Stivale, iniziato a settembre in partnership con La Gazzetta dello Sport, che farà tappa al Club Raffaelli di Forte dei Marmi il prossimo fine settimana, quello del 25 e 26 settembre.

Sponsorizzata da Tuscania Auto, Cupra Garage per la provincia di Lucca, la competizione sarà l’occasione per scendere in campo e giocare al doppio maschile o femminile. Tutti possono iscriversi al torneo contattando per telefono il Club Raffaelli al +39 334 741 4834 (anche WhatsApp) o 0584 89167. Sarà rilasciato quindi un codice univoco, grazie al quale gli interessati potranno perfezionare la propria iscrizione su cuprapadeltour.it: solo dopo questo passaggio di registrazione sul portale l’iscrizione sarà confermata e definitiva. Il limite di categoria per i partecipanti è N.C. / 4.1.

Le coppie vincitrici, sia del doppio femminile sia del doppio maschile, parteciperanno all’evento finale che si svolgerà a Roma dal 29 al 31 ottobre.

Formula di gioco

Gironi + tabellone ad eliminazione

Girone a 4 squadre per il tabellone femminile, Girone a 3 squadre per il tabellone maschile , la coppia vincitrice del girone accede

al tabellone ad eliminazione diretta.

Si gioca: 2 set al 4 (3 pari tie break al 7); Punto de Oro (Killer Point) sul 40/40.

In caso di 2 set pari , si giocherà direttamente un tie break al 7 per stabilire la coppia vincitrice.