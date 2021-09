Ci sarà anche una delegazione della Uilcom del distretto cartario insieme ai lavoratori della Gkn alla manifestazione nazionale in programma domani (18 settembre) a Firenze.

“Come Uilcom – spiega il sindacato – abbiano svolto nelle fabbriche cartarie del territorio circa 20 assemblee in 8 stabilimenti, alle quali sono venute ad esporre i fatti direttamente i lavoratori dei collettivi di fabbrica della Gkn. Riteniamo che si tratti di una vertenza significativa e importante che riguarda non solo la fabbrica di Firenze, ma che pone una rivendicazione generale. Le fabbriche infatti non sono solo della proprietà, ma appartengono al territorio e a chi lavora, la responsabilità sociale dell’impresa prevista dalla carta costituzionale significherà pure qualcosa. Ricordiamo che questa fabbrica dopo aver investito anche grazie a molti contributi pubblici, pur non attraversando un periodo di crisi, è stata chiusa senza alcun preavviso con circa 500 licenziamenti mandati con la fatidica email il 9 luglio ultimo scorso”.

“Ricordiamo poi che i licenziamenti sono stati fatti appena il governo Draghi ha consentito in modo inopportuno di farli. La fabbrica appartiene a una multinazionale la cui proprietà, è di una finanziaria, e questo è un problema di logica imprenditoriale che trova in Italia terreno ferite per operazioni di sciacallaggio imprenditoriale – conclude il sindacato -. Riteniamo che una normativa che responsabilizza le proprietà, e che limita o complica le delocalizzazioni e le chiusure per motivi finanziari, sia davvero importante e opportuna. Per cui ‘insorgiamo’ e tutti a Firenze sabato pomeriggio”.