“Competenza, professionalità e profonda conoscenza del territorio. Avevo detto che sarebbero state queste le caratteristiche che avrei individuato per formare la mia giunta. Per questo posso annunciare la prima delle mie scelte, quando sarò eletto sindaco: chiamerò Chiara Serreli come assessore allo sviluppo economico”.

Così Carlo Bigongiari, candidato sindaco civico per Massarosa, ha presentato stamani la prima donna in squadra della sua giunta. “Le parole d’ordine della mia amministrazione – ha aggiunto – saranno lavoro e occupazione, temi che saranno portati avanti assieme allo sviluppo artigianale e industriale del nostro territorio. La dottoressa Serreli in questo è perfetta: conosce il mondo delle imprese e delle attività economiche, sa rapportarsi gli enti sovracomunali e con le reti del territorio, ha dimostrato di saper intercettare fondi extracomunali per portare servizi e innovazione a Massarosa, ha una esperienza unica nel panorama. Non è una politica, è una persona tecnica, che ha deciso di mettere le proprie competenze e capacità a servizio della nostra comunità”.