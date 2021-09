Tpl, Lombardi lascia la presidenza di Autolinee Toscane alla vigilia del subentro

Bruno Lombardi lascia la presidenza di Autolinee Toscane alla vigilia del subentro nella gestione del trasporto pubblico su gomma. Il manager che ha costruito la strategia e portato all’aggiudicazione della gara, ha scelto di passare il testimone proprio nel giorno del suo 75esimo compleanno.

“Fra pochi giorni – spiega Lombardi – si aprirà una nuova fase per Autolinee Toscane che dal 1 novembre subentrerà nella gestione del servizio. La scelta di partecipare alla gara è risultata vincente: è stato un percorso lungo e contrastato, ma alla fine, grazie alla correttezza con cui è stata gestita, AT ha raggiunto il traguardo che è stato anche il traguardo della mia vita professionale. Tra l’altro il caso vuole che la conclusione di questo percorso coincida con il mio 75° compleanno. Lascio quindi la carica di presidente – precisa Lombardi – con grande serenità, consapevole che il subentro sarà gestito da un management con esperienza e professionalità di alto livello, in grado quindi di rispondere alle aspettative di un trasporto migliore. Il mio saluto e il mio ringraziamento – conclude – vanno a tutti coloro che insieme a me hanno costruito questo risultato, i tecnici per la gara e per la messa a punto del contratto di concessione, i giuristi per il lungo contenzioso”.

Per arrivare a ciò Bruno Lombardi, nel 2007, propose a Ratp Dev di acquisire Florentiabus, la società di trasporto pubblico di Borgo San Lorenzo, poi denominata Autolinee Toscane, che parteciperà alla gara indetta dalla Regione Toscana, aggiudicandosi il servizio nel marzo 2016. Da lì si è sviluppato un lungo contenzioso che si è concluso con la sentenza del Consiglio di Stato del 21 giugno 2021, dopo oltre 5 anni, durante i quali i ricorsi dei gestori uscenti sono stati respinti in tutte le sedi di giustizia amministrativa (Tar, Corte di Giustizia Ue e Consiglio di Stato).

Bruno Lombardi ha iniziato la sua carriera a Ratp Dev Italia nel 2001 con la mission di gestire le attività della casa madre nel nostro Paese: acquisizione di aziende nel settore del trasporto di persone e joint-ventures, sia su gomma che ferroviario, e attuazione di strategie per nuove infrastrutture da realizzare anche con lo strumento della finanza di progetto.

Lombardi è anche l’artefice della nascita dell’attuale sistema della tramvia a Firenze. Nel 2002 il Comune di Firenze aveva lanciato il bando per la ricerca del soggetto privato per costruire e, poi, gestire l’infrastruttura. La società Ratp, gestore del sistema del trasporto pubblico a Parigi, riuscì ad aggiudicarsela, e si costituì capofila del raggruppamento di imprese da cui poi è nata “Tram di Firenze spa”, di cui Lombardi è stato presidente, avviando il progetto per il finanziamento e la costruzione dell’infrastruttura prima, e creando poi Gest, per la gestione delle linee tramviarie a Firenze, e della quale è stato amministratore delegato.