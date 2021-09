Pronti a partire i lavori di riqualificazione al Ponte delle Catene. Lo annuncia il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti.

“Ci siamo, stanno per partire i lavori al Ponte delle Catene. Lo avevamo annunciato ad agosto e ora è arrivato il momento – dice – Nella settimana che abbiamo davanti (tempo permettendo) la ditta incaricata sarà sul posto per predisporre il cantiere. A seguire ci sarà l’intervento vero e proprio, che oltre ad una generale manutenzione prevede la totale sostituzione del camminamento in legno ed un intervento sull’illuminazione. I cittadini lo chiedevano da anni. Io, prima come sindaco ora nella vesti anche di consigliere provinciale, mi sono speso con costanza per raggiungere l’obiettivo”.

“L’investimento, come è noto – ricorda il sindaco – ammonta a circa 200mila euro, di cui la gran parte finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (che va ringraziata di cuore), una quota della Provincia stessa e circa 15mila euro ciascuno per i Comuni di Borgo e Bagni.

Dopo Ponte del Diavolo, Bargiglio, nuovo Museo della linea gotica, questo è un ulteriore, atteso, intervento strutturale sui beni storico artistici del nostro territorio. Ringrazio il presidente Luca Menesini, la dirigente Francesca Lazzari, per aver condiviso con noi e Bagni questo importantissimo impegno”.