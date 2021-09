Altopascio, D’Ambrosio a Spianate e Chimenti

Il sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio non si ferma. Inizia una nuova settimana del tour Il sindaco a casa tua!. Domani (21 ottobre), le zone toccate saranno quelle della frazione di Spianate e di Chimenti. Nel dettaglio: Torre Salese, Corte Birindelli, Gennarino, Corte Martinoni, Chimenti e Gelsa.

Il giro sul territorio si concluderà, dalle 19, al Bar Gelsa con un aperitivo offerto alla cittadinanza. Per partecipare, in questo caso, non occorre esibire il green pass.