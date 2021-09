Corso di decorazione floreale alla Fondazione Lazzareschi

Sabato 25 e domenica (26 settembre) la Fondazione Giuseppe Lazzareschi di Porcari ospita il corso formativo di decorazione floreale Floristry, organizzato dalla Siaf Scuola italiana arte floreale Camilla Malvasia, in collaborazione con il Garden Club Lucca. Una preziosa opportunità per futuri fioristi, utile anche a wedding planners, personale addetto ai catering e organizzatori di eventi. Un’occasione comunque attraente per chi desidera trasformare in un lavoro la passione per i fiori e il mondo vegetale, ma anche per chi vuole imparare tante cose sulla decorazione floreale in poco tempo.

Questo il programma della due giorni (dalle 10 alle 18,30 con 30 minuti di pausa pranzo).

Sabato 25 introduzione alle basi della decorazione floreale: bouquets, mazzi e mazzolini per un’amica, per la sposa o per il negozio, con selezione di bouquet tradizionali e moderni. Corone e coroncine, festoni e ghirlande per la damigella, la laurea ma anche per la tavola, la porta o la chiesa. E ancora: piccoli corsages, bottoniere, braccialetti, pettinini per capelli adatti alle spose ma anche alle prime comunioni.

Domenica 26 la tavola: abbinamenti e scelta dei materiali a seconda della stagione, dell’occasione e del luogo per cui si deve creare la composizione. Centritavola classici o moderni, decori su candelieri. Soluzioni classiche e alla moda tavola rotonda, rettangolare o tavolo imperiale. Decori per buffet per compleanni, feste, matrimoni, in casa o in giardino. Segnaposti, lega tovaglioli, piccole scatole fiorite, perché anche a tavola i dettagli sono importanti.

Il costo dell’intero corso, tenuto da docenti esperte, diplomate Siaf, è di 350 euro e comprende il materiale vegetale, tecnico ed illustrativo e un piccolo brunch, a cui si aggiungono, per i non soci, 40 euro come quota di iscrizione al Garden Club di Lucca.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Ultimi posti disponibili.

I corsi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid in vigore. Green Pass obbligatorio.

Informazioni: gardenclublucca@outlook.it – info@scuolaitalianaartefloreale.it