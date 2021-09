Lavori al canale Benassai, nuove modifiche per la viabilità a San Concordio.

Sono scattate questa mattina (20 settembre) e proseguiranno fino al prossimo 30 di novembre.

L’ordinanza del Comune prevede il restringimento della carreggiata in viale San Concordio nel tratto interessato dei lavori compreso tra l’intersezione con via Leandro Puccetti e l’ingresso alla banca Monte dei Paschi di Siena; l’istituzione del divieto dei sosta su ambo i lati tra l’intersezione con via Leandro Puccetti e l’ingresso alla banca Monte dei Paschi di Siena; il divieto di sosta con rimozione coatta 0/24 nella porzione est del parcheggio pubblico di piazza Aldo Moro interessata dall’installazione del cantiere; l’istituzione del limite massimo di velocità a 30 chilometri all’ora nei tratti interessati dai lavori indicati delimitati da segnali posti a inizio e fine cantiere.

Fino al 10 ottobre, inoltre, vige il divieto di transito veicolare in via Puccetti nel tratto interessato dai lavori e posti all’intersezione con il viale San Concordio.