Sono erbe infestanti che, per la delicatezza del monumento, possono essere molto pericolose.

Intorno all’anello delle Mura urbane sono in corso una serie di operazioni di manutenzione per la conservazione del paramento murario, il miglioramento della sicurezza e del decoro del monumento. Grazie a una piattaforma mobile si sta completando il giro delle cortine e dei baluardi per controllare lo stato esterno delle murature ed eliminare gli alberelli e gli arbusti che crescono fra i mattoni e possono determinare rotture e deterioramento delle superfici. Inoltre nelle prossime settimane ed entro la fine del mese di ottobre sarà effettuato un giro di controllo a tutte le alberature della passeggiata delle Mura e dei baluardi per eliminare i rami secchi ed esaminare da vicino gli alberi. La verifica per l’eliminazione delle parti secche sarà poi estesa alla circonvallazione e successivamente alle strade alberate principali.