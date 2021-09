La multinazione Aldi assume nuovo personale nei punti vendita in Italia

Aldi, multinazionale solida ed in forte espansione in Italia, assume nuovo personale da inserire nei suoi tanti punti vendita.

La ricerca è rivolta a 200 diplomati e laureati, i quali entreranno a far parte di un ambiente multiculturale, giovane e dinamico e che svolgeranno le seguenti mansioni: addetti vendita, che dovranno mantenere una corretta esposizione dell’assortimento merce, svolgere attività di cassa, accogliere e supportare i clienti, verificare la freschezza e la qualità dei prodotti esposti e mantenere sempre ordinato e pulito il punto vendita; assistenti store manager, che dovranno gestire in autonomia il punto vendita, coordinare ed organizzare un team, gestire la merce e formare i nuovi dipendenti e apprendisti; addetti al magazzino, che dovranno commissionare gli ordini per le filiali con l’ausilio dei più moderni sistemi a comando vocale, movimentare le merci all’interno del centro logistico con carrelli elevatori elettrici e svolgere attività in vari ambiti del centro logistico; specialisti nell’acquisto, i quali dovranno supportare la pianificazione, l’implementazione e l’ottimizzazione delle attività di acquisto internazionale di beni food, gestire le relazioni commerciali con le sedi estere e con i fornitori nazionali ed esteri, svolgere compiti amministrativi ed organizzativi e ricercare informazioni nell’approvvigionamento di prodotti food.

I requisiti richiesti alle nuove figure sono: flessibilità, dinamicità, affidabilità, autonomia, precisione, ottime capacità organizzative e comunicative, spiccate capacità di pianificazione, approccio proattivo, spiccato orientamento al cliente e al problem solving, forte spirito di squadra, passione per il settore, doti di leadership, dedizione, resistenza allo stress etc.

