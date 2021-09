L’Associazione donatori di midollo osseo torna in piazza per la manifestazione Match it Now.

I volontari lucchesi infatti saranno sabato (25 settembre) a Lucca in via Beccheria. Per tutta la giornata, dispenseranno informazioni a chi vorrà saperne di più su questo tipo di donazione, arma per combattere leucemie, linfomi, mielomi e altre neoplasie del sangue.

“Finalmente torniamo in mezzo alla gente – affermano i volontari di Admo sezione Lucca -. La pandemia ha molto limitato le nostre attività, ma ora siamo carichi e vogliamo informare più persone possibili su questa straordinaria possibilità di fare la differenza. Purtroppo solo un donatore su 100 mila è compatibile con chi è in attesa di una nuova speranza di vita. È un numero troppo basso. Grazie a Match it Now, in Italia ogni anno migliaia di nuovi donatori entrano nel Registro italiano dei donatori di midollo osseo e si mettono a disposizione affinché avvenga il Match perfetto, tra loro e un malato in attesa di trapianto. Per diventare donatori è sufficiente avere tra i 18 e i 35 anni, godere di buona salute e pesare almeno 50 chili”.