Lucca Comics and Games, partita la prevendita di biglietti e abbonamenti

Lucca Comics and Games, partita la prevendita dei biglietti per la 4 giorni di eventi. Si parte venerdì 29 ottobre dalle 11,30 alle 20,30. Per i restanti giorni l’orario è dalle 9 alle 19,30.

Le biglietterie sono aperte oggi (21 settembre) alle 15. I biglietti sono acquistabili solo con prevendita online, in modalità print@home (da stampare a casa o portare con sé con voi sul cellullare) all’indirizzo https://luccacrea.vivaticket.it/

Come da direttive nazionali, per l’accesso sarà necessario il green pass a partire dai 12 anni. Il festival quest’anno potrà ospitare circa 20mila visitatori al giorno, distribuiti su tutta la giornata e su tutte le oltre 15 aree in cui è dislocata la manifestazione. All’arrivo a Lucca, basterà recarsi in uno dei tre hub welcome desk (Polo Fiere con parcheggio, Palazzetto dello sport e piazza San Romano) dove – presentando il titolo di ingresso – si passerà la verifica della temperatura e del green pass e potranno essere ritirati i braccialetti colorati per l’accesso al festival.

Il prezzo del biglietto giornaliero varia dai 20 euro del lunedì e venerdì, ai 22 euro del sabato e della domenica, con convenienti forme di abbonamenti per più giorni, che saranno ulteriormente scontate per chi approfitta della promozione Earlybird, valida fino al 4 ottobre (a titolo esemplificativo, l’abbonamento Earlybird 4 giorni costerà 40 euro più diritti di prevendita).

I 100 biglietti Level Up saranno disponibili al prezzo di 160 euro più diritto di prevendita.

Biglietti omaggio: persone con disabilità e minori nati dal 2010. Biglietti riduzione: accompagnatori di persone con disabilità e over 65. Queste tipologie di biglietti saranno gestite in loco.

L’elenco completo dei costi è disponibile al link https://luccacrea.vivaticket.it/

Informazioni sui parcheggi disponibili al link https://www.parcheggilucca.it