Scuola e pandemia, a Gallicano due classi in quarantena

L’ingresso nella scuola ‘dei bimbi grandi’, come viene definito il percorso delle elementari, è uno di quei momenti che non si dimenticano. Sicuramente se lo ricorderanno bene i nati nel 2015 di Gallicano. Sì, perché dopo solo tre giorni tra i banchi, ai genitori della prima sabato scorso (18 settembre) è arrivata la comunicazione più temuta: classe in quarantena per accertata positività di una insegnante.

E così i bambini e le bambine di prima sono di nuovo a casa e, per il momento, tutti asintomatici. Le modalità per rientrare, come noto, sono due: attendere 14 giorni e rientrare a scuola il quindicesimo, senza necessità di sottoporsi a tampone se nell’arco delle due settimane non si sono manifestati sintomi; oppure lasciare trascorrere 10 giorni dal contatto con la persona infetta e sottoporsi, quindi, a tampone. Fanno fede sia gli esiti dei tamponi rapidi, sia quelli dei tamponi molecolari.

Di tornare a scuola, insomma, se ne riparlerà a partire dalla prossima settimana. Ma non finisce qui perché il Covid-19 sembra essersi accanito, in questo inizio di anno scolastico, proprio con Gallicano.

Anche una prima media dello stesso istituto comprensivo, infatti, si è messa in quarantena preventiva in attesa di conoscere l’esito del tampone di uno studente che avrebbe avuto contatti stretti con un caso di positività.