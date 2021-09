Seravezza, Alessandrini: “Più decoro per i cimiteri delle frazioni”

Denuncia lo stato dei cimiteri nelle frazioni di Seravezza il candidato a sindaco Lorenzo Alessandrini. Lo fa proponendo un canone ridotto al minimo per le luci votive fino a quando non sarà ripristinata una condizione di decoro delle tombe.

“Lo stato dei cimiteri – ha detto Alessandrini nel corso di un incontro con i cittadini a Ripa – è oggi inaccettabile. Il canone delle luci votive sarà ridotto al minimo sindacale fino a quando non sarà ripristinata dignità e decoro dei cimiteri cittadini. È un piccolo segnale che vogliamo dare ai cittadini per aver sopportato degrado, incuria e menefreghismo”.

Il tema dello stato di degrado dei cimiteri cittadini è tra le problematiche più ricorrenti durante gli incontri con i residenti. “Terremo aperti – ha assicurato Alessandrini – i cimiteri anche il lunedì”. Tra i punti del programma di Alessandrini c’è anche la costituzione di un’unità operativa per il decoro urbano: “Organizzeremo più squadre di operai, interni ed esterni, per assicurare gli interventi rapidi. Ripristineremo rapidamente decoro, ordine ed accoglienza alla città”.

Per aderire o prendere contatto con il comitato elettorale di Alessandrini è possibile rivolgersi ad una delle sedi elettorali presenti sul territorio a Querceta in via Aurelia, 1197, a Ripa in via De Gasperi, 651 e Seravezza in via Fusco 39, scrivere a info@lorenzoalessandrinisindaco.it oppure contattare il 349 310 9434 (Monaco).